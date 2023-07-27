В результате обстрела ВСУ в Кировском районе Донецка ранен мирный житель

В результате обстрела ВСУ в Донецке ранен парень Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В результате обстрела со стороны вооруженный формирований Украины в Кировском районе Донецка ранен мирный житель. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Кировского района по улице Одинцова ранен парень 2006 года рождения, - написал в телеграм-канале мэр города.

Напомним, что вооруженные формирования Украины возобновили обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка из артиллерии и реактивной системы залпового огня. По районам было выпущено 15 ракет и 23 снаряда за полчаса. По данным СЦКК ДНР, украинские боевики открывали огонь по городу с позиций в Уманском и Нетайлово.

Кроме того, ранее Алексей Кулемзин сообщил, что что в Киевском районе по улице Аргуновых получил ранение парень 2005 года рождения. Также число получивших ранения мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка возросло до трех.

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