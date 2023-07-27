В результате обстрела ВСУ в Киевском районе Донецка ранен парень
Фото: Олег Укладов
В результате обстрела со стороны вооруженный формирований Украины в Киевском районе Донецка ранен парень. Об этом сообщил глава города Донецка Алексей Кулемзин.
- По уточненной информации, в результате обстрела Киевского района по улице Аргуновых получил ранение парень 2005 года рождения, - написал мэр Донецка в телеграм-канале.
Напомним, что вооруженные формирования Украины возобновили обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка из артиллерии и реактивной системы залпового огня. По районам было выпущено 15 ракет и 23 снаряда за полчаса. По данным СЦКК ДНР, украинские боевики открывали огонь по городу с позиций в Уманском и Нетайлово.
Кроме того, ранее Алексей Кулемзин сообщил, что число получивших ранения мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка возросло до трех. Среди них — двое сотрудников шахты имени Александра Скочинского. При обстреле произошло возгорание кузова автофургона, получили повреждения автомобильные боксы.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВСУ ранили двух сотрудников шахты им. Скочинского в Донецке
Пострадавшие при обстреле Донецка работники шахты получили необходимую медпомощь (подробнее)