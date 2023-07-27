В результате обстрела ВСУ в Киевском районе Донецка ранен парень Фото: Олег Укладов

В результате обстрела со стороны вооруженный формирований Украины в Киевском районе Донецка ранен парень. Об этом сообщил глава города Донецка Алексей Кулемзин.

- По уточненной информации, в результате обстрела Киевского района по улице Аргуновых получил ранение парень 2005 года рождения, - написал мэр Донецка в телеграм-канале.

Напомним, что вооруженные формирования Украины возобновили обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка из артиллерии и реактивной системы залпового огня. По районам было выпущено 15 ракет и 23 снаряда за полчаса. По данным СЦКК ДНР, украинские боевики открывали огонь по городу с позиций в Уманском и Нетайлово.

Кроме того, ранее Алексей Кулемзин сообщил, что число получивших ранения мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка возросло до трех. Среди них — двое сотрудников шахты имени Александра Скочинского. При обстреле произошло возгорание кузова автофургона, получили повреждения автомобильные боксы.

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