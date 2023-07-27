Число пострадавших на автобазе в Куйбышевском районе Донецка возросло до трех

Число пострадавших на автобазе возросло до трех Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Число получивших ранения мирных жителей Куйбышевского района в Донецке возросло до трех. Среди них — двое сотрудников шахты имени А.А. Скочинского. Об этом рассказал глава города Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Куйбышевского района на территории автотранспортного предприятия «Донецкая автобаза» получили ранения мужчины 1960, 1969 и 1982 годов рождения. При обстреле произошло возгорание кузова автофургона, получили повреждения автомобильные боксы, — отметил мэр.

Напомним, что ранее о ранении двух сотрудников шахты заявили в министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики. В ведомстве подчеркнули, что всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Всего за сутки ВСУ выпустили по Республике свыше 390 боеприпасов. Огонь велся по шести городам региона.

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