ВСУ возобновили обстрелы Донецка из артиллерии и РСЗО

Город вновь оказался под массированным огнем ВСУ Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины возобновили обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка из артиллерии и реактивной системы залпового огня. По районам было выпущено 15 ракет и 23 снаряда за полчаса. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 11:55 зафиксирован обстрел Куйбышевского района Донецка из РСЗО, выпущено 15 ракет. Украинские боевики открыли огонь со своих позиций в Нетайлово, — отметили в ведомстве.

Военные эксперты подчеркнули, что за полчаса по Киевскому району было выпущено 23 артиллерийских снаряда калибром 155 мм. Боевики открывали огонь по городу с позиций в Уманском и Нетайлово.

Напомним, что в результате утренних обстрелов в Донецка пострадали два мирных жителя — 20-летний парень и пожилой мужчина. Повреждены жилые дома и автомобили.

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