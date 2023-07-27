ВСУ ранили двух сотрудников шахты им. Скочинского в Донецке

Пострадавшим оказали необходимую медпомощь Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела автобазы «Донецкой угольной энергетической компании» пострадали два сотрудника шахты имени А.А.Скочинского. Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

— Под огнем оказалась автобаза ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания», расположенная в Куйбышевском районе города. В результате артатаки были травмированы два сотрудника шахты имени А.А Скочинского ГУП ДНР «ДУЭК», которые в этот момент проводили ремонтные работы на территории предприятия, — отметили в Минугля.

Напомним, что ранее в Киевском и Петровском районах Донецка ранения получили молодой парень и пожилой мужчина. За полчаса украинские боевики выпустили по двум районам Донецка 23 артиллерийских снаряда и 15 ракет из реактивной системы залпового огня. Обстрелы велись с позиций боевиков в Нетайлово.

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