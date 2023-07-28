Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика28 июля 2023 15:43

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку три ракеты из РЗСО

Украинские боевики впустили по Донецку три ракеты из района населенного пункта Константиновка
Владислав ГУЩИН
ВСУ впустили по Донецку три ракеты из района населенного пункта Константиновка (архивное фото)

ВСУ впустили по Донецку три ракеты из района населенного пункта Константиновка (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстрел столицы ДНР. Примерно в 18:05 по Донецку украинские боевики выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:05 – населенный пункт Константиновка - город Донецк, выпущено три ракеты из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в результате обстрела Киевского района по улице Неделина погиб мужчина 1953 года рождения. Также по улице Чапаева ранена женщина 1968 года рождения, а по улице Киселева ранены женщина 1957 года рождения и девочка 2014 года рождения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СЦКК ДНР: 28 июля при обстреле Шахтерска ВСУ использовали БПЛА-камикадзе

ВСУ использовали БПЛА самолетного типа при обстреле нефтебазы в Шахтерске (подробнее)