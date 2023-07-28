СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку три ракеты из РЗСО

ВСУ впустили по Донецку три ракеты из района населенного пункта Константиновка (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстрел столицы ДНР. Примерно в 18:05 по Донецку украинские боевики выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:05 – населенный пункт Константиновка - город Донецк, выпущено три ракеты из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в результате обстрела Киевского района по улице Неделина погиб мужчина 1953 года рождения. Также по улице Чапаева ранена женщина 1968 года рождения, а по улице Киселева ранены женщина 1957 года рождения и девочка 2014 года рождения.

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