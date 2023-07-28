СЦКК ДНР: 28 июля при обстреле Шахтерска ВСУ использовали БПЛА-камикадзе

Контроллер управления БПЛА. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты из СЦКК ДНР подтвердили, что 28 июля при обстреле Шахтерска вооруженные формирования Украины применили беспилотный летательный аппарат самолетного типа примерно с тремя килограммами взрывчатого вещества.

- При обследовании места происшествия специалисты СЦКК обнаружили фрагменты ударных БПЛА-камикадзе. Найденные обломки беспилотника самолетного типа собраны на Украине из различных иностранных комплектующих и начинены примерно тремя килограммами взрывчатого вещества с поражающими элементами в виде стальных цилиндров и шариков, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что были зафиксированы повреждения инфраструктуры нефтебазы ГУП ДНР «РТК». К счастью, жертв удалось избежать.

Напомним, что в результате обстрела вооруженных формирований Украины в Киевском районе Донецка один человек погиб, еще трое получили ранения.

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