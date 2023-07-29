Самарская область восстанавливает в Снежном два учреждения здравоохранения

Регион-шеф восстанавливает амбулаторию и акушерско-гинекологический корпус в Снежном. Фото: ТГ/Солнцев

Специалисты из Самарской области продолжают ремонтировать в Снежном учреждения здравоохранения. Сейчас регион-шеф восстанавливает амбулаторию и акушерско-гинекологический корпус в городе. Об этом сообщил Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

- Год назад Самарская область одной из первых протянула руку помощи Донбассу. Взяла шефство над городом Снежное. Работают самарцы быстро, четко, качественно. Среди объектов, на которых ведутся работы сейчас, два учреждения здравоохранения, - написал в телеграм-канале Солнцев.

Регион-шеф восстанавливает амбулаторию и акушерско-гинекологический корпус в Снежном. Фото: ТГ/Солнцев

Он отметил, что в здании амбулатории № 4 отремонтировали кровлю и сейчас занимаются устройством внутренних инженерных систем.

- В здание амбулатории № 4 Центра первичной медико-санитарной помощи строители зашли еще в прошлом году. И прежде всего закрыли тепловой контур: отремонтировали кровлю, заменили окна и систему отопления. Сейчас занимаются устройством внутренних инженерных систем. В планах - чистовая отделка с частичной перепланировкой под размещение городской станции скорой помощи и дома престарелых, благоустройство территории, - рассказал Председатель Правительства ДНР.

Евгений Солнцев добавил, что в акушерско-гинекологическом корпусе Центральной городской больницы уже обновили кровлю и наружные инженерные сети. Сейчас на объекте меняют окна и заказали новые лифты.

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