Специалисты из Самарской области ремонтируют амбулаторию в Снежном

В Снежном продолжают ремонт амбулатории. Фото: Департамент информационной политики администрации Губернатора Самарской области

Строители из регион-шефа ремонтируют амбулаторию № 4 в Снежном. Сейчас специалисты проводят воду и электричество, а также занимаются отделкой здания. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации Губернатора Самарской области.

- Специалисты из Самарской области восстанавливают амбулаторию № 4 ГБУ «Центр первичной медико-санитарной помощи г. Снежное». Строители проводят воду и электричество, занимаются отделкой и частичной перепланировкой, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что на территории амбулатории разместят городскую станцию скорой помощи и стационар для временного пребывания социальных больных. Всего же объект готов на 51%.

Напомним, что в Горловскую городскую больницу №1 из Кемеровской области доставили оборудование, чтобы медперсонал мог качественнее оказывать медицинскую помощь населению.

Кроме того, специалисты из Челябинской области продолжают ремонт детской поликлиники в Ясиноватой. Сейчас регион-шеф закончил внутреннюю отделку объекта.

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