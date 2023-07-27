Детский сад «Ромашка» в Володарском районе ДНР восстановят до 1 сентября 2023 года

Липецкие специалисты отстраивают ясли-сад «Ромашка» в Володарском районе. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Специалисты из Липецкой области восстанавливают ясли-сад в Володарском районе. Сейчас в детском саду «Ромашка» строители из региона-шефа меняют крышу. Об этом сообщает Министерство образования и науки ДНР.

- Скоро ясли-саду «Ромашка» в Володарском не будут страшны ни дождь, ни снег. Липецкие строители меняют здесь крышу. Вместо плоского мягкого покрытия, на котором скапливались осадки, монтируют двускатную кровлю – уже устанавливают стропила, - отмечают в ведомстве.

Специалисты из Липецкой области планируют завершить все работы до 1 сентября, чтобы сделать ясли-сад более комфортным и безопасным для пребывания юных воспитанников.

Напомним, что Муромская строительная бригада из Владимирской области обещает к середине августа 2023 года отремонтировать детский сад № 11 в Докучаевске. Ранее специалисты уже восстановили фасад детского сада, а также оштукатурили и покрасили его.

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