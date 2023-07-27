Владимирская область отремонтирует детский сад в Докучаевске к середине августа 2023 года

Муром обещает к середине августа отремонтировать детский сад в Докучаевске. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Муромская строительная бригада из Владимирской области обещает к середине августа 2023 года отремонтировать детский сад № 11 в Докучаевске. Ранее специалисты уже восстановили фасад детского сада, а также оштукатурили и покрасили его. Об этом сообщает Министерство образования и науки ДНР.

- Муромская строительная бригада уже восстановила посеченный осколками фасад детского сада № 11, оштукатурила и покрасила его, а также установила окна. Теперь специалисты приступят к замене кровли. Рабочая группа опережает плановые сроки восстановления. Объект хотят сдать в эксплуатацию к 15 августа, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что ежедневно ход работ контролирует специальный Представитель Правительства Владимирской области Александр Смирнов.

Напомним, специалисты из Приамурья продолжают ремонт детского сада в Амвросиевке. Строители регион-шефа уже заменили кровлю и внутреннюю канализацию. Также провели подготовительную работу перед монтажом электропроводки.

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