Ленинградская область восстанавливает лицей информационных технологий в Енакиево

Ленинградская область приступила к восстановлению лицея в Енакиево. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Ленинградская область приступила к восстановлению лицея информационных технологий, который пострадал от артиллерийских обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. На первом этапе работ специалисты должны восстановить учебный корпус здания. Об этом сообщает Министерство образования и науки ДНР.

- На объекте трудятся 10 человек. Рабочие силы будут наращиваться по мере расчистки площадки и демонтажа непригодных конструкций. Убрав весь строительный мусор, подрядчик начнет установку окон, малярные работы и ремонт поврежденного фасада. Также проведут замену двери, установят насосную станцию для надежного водоснабжения и восстановят благоустройство, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что специалисты из Ленобласти параллельно обследуют спортивный блок лицея, который будет восстановлен на втором этапе. Контроль за ходом работ будет осуществлять Управление строительства Ленинградской области, выступившее заказчиком ремонтных работ.

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