Специалисты из Московской области завершают ремонт школы в Буденновском районе Донецка

Московские строители завершают ремонт школы в Буденновском районе Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Специалисты из Московской области заканчивают ремонт школы в Буденновском районе Донецка. Регион-шеф заменили в учреждении радиаторы отопления, установили новые окна, систему освещения. Об этом сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин.

- Школа в Буденновском районе практически готова к приему учеников. Строители из шефа-региона города Москвы завершают ее ремонт. Здесь заменены радиаторы отопления, установлены новые окна, система освещения, выполнен ремонт цоколя, приводят в соответствие с российским стандартами спортивный зал, - написал мэр города в телеграм-канале.

Алексей Кулемзин добавил, что когда дети смогут перейти на очную форму обучения, то их встретит обновлённое здание родной школы.

Напомним, что строители из Москвы завершили капитальный ремонт кровли в центре социальной защиты в Донецке. Регион-шеф заменил более тысячи квадратных метров кровли на объекте.

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