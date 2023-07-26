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НовостиОбщество26 июля 2023 13:59

Строители из Москвы завершили капремонт кровли в центре социальной защиты в Донецке

Московские специалисты заменили более тысячи квадратных метров кровли на объекте
Владислав ГУЩИН
Специалисты из Москвы заменили более тысячи квадратных метров кровли на объекте

Специалисты из Москвы заменили более тысячи квадратных метров кровли на объекте

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строители из Москвы завершили капитальный ремонт кровли в центре социальной защиты в Донецке. Регион-шеф заменил более тысячи квадратных метров кровли на объекте. Об этом сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин.

- Строители из шефа-региона города Москвы завершили капитальный ремонт кровли в центре социальной защиты одного из районов нашего города. В общей сложности заменено 1200 квадратных метров кровли, проведен ремонт системы энергоснабжения, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что все работы специалисты из шеф-региона выполнили качественно и в срок. Также глава города поблагодарил Правительство города Москвы за неоценимую помощь городу.

Напомним, ранее мэр Донецка Кулемзин сообщил, что ремонт дорог продолжается сразу в трех районах города — Пролетарском, Ленинском и Киевском. Дорожники латают дыры и благоустраивают территорию возле проезжей части.

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