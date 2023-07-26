Строители из Москвы завершили капремонт кровли в центре социальной защиты в Донецке

Специалисты из Москвы заменили более тысячи квадратных метров кровли на объекте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строители из Москвы завершили капитальный ремонт кровли в центре социальной защиты в Донецке. Регион-шеф заменил более тысячи квадратных метров кровли на объекте. Об этом сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин.

- Строители из шефа-региона города Москвы завершили капитальный ремонт кровли в центре социальной защиты одного из районов нашего города. В общей сложности заменено 1200 квадратных метров кровли, проведен ремонт системы энергоснабжения, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что все работы специалисты из шеф-региона выполнили качественно и в срок. Также глава города поблагодарил Правительство города Москвы за неоценимую помощь городу.

Напомним, ранее мэр Донецка Кулемзин сообщил, что ремонт дорог продолжается сразу в трех районах города — Пролетарском, Ленинском и Киевском. Дорожники латают дыры и благоустраивают территорию возле проезжей части.

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