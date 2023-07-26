Дорожное строительство продолжается в Донецке в трех районах

Дорожный ремонт продолжается сразу в трех районах города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт дорог продолжается сразу в трех районах Донецка — Пролетарском, Ленинском и Киевском. Дорожники латают дыры и благоустраивают территорию возле проезжей части. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— Текущий ремонт автодорог выполняется по улице 301-й Стрелковой дивизии в Пролетарском районе и улице Чемпионной в Ленинском районе. Внутриквартальный ремонт дорог осуществляется по улицам Щетинина в Пролетарском районе. Проводится окраска транспортных и пешеходных ограничений на площади Шахтерской и улице Артема в Киевском районе, — отметил градоначальник в своем телеграм-канале.

Мэр проверил ход ремонта на улице Будденого. Кулемзин подчеркнул, что работы идут по графику и завершаься в установленные сроки.

Напомним, что к концу 2023 года в Республике планируют восстановить свыше 200 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

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