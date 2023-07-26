«Народный контроль» запустил в ДНР чат-бот для отслеживания цен на продукты и стройматериалы

Специалисты «Народного контроля» проведут проверки по факту обращений о завышении цен. Фото: ДАН

В Донецкой Народной Республике запустили телеграм-бот, с помощью которого можно заявить о завышении цен на продукты, непродовольственные товары, стройтельные материалы и медикаменты. По факту обращения специалисты «Народного контроля» будут проводить проверки.

— По поручению врио Главы Республики Дениса Пушилина мы создали чат-бот, где каждый житель ДНР может заявить о фактах необоснованного повышения цен на товары первой необходимости, стройматериалы, и лекарства и другое. По каждому обращению «Народный контроль “Единой России”» проведет проверки, результаты которых будут опубликованы в телеграм-канале, — отметили в организации.

Напомним, что мониторингом цен на социально необходимые продукты и лекарства занимаются также специалисты Минэкономразвития ДНР и представители местных администраций. Недавний рейд по контролю за ценами в Донецке показал, что некоторые предприниматели завышают цены на яйца и сахар.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР взяли под особый контроль цены на стройматериалы

Во многих местах они уже выровнялись со средними на рынке (подробнее)