Специалисты из Приамурья восстанавливают детский сад в Амвросиевке ДНР

Рабочая группа из Приамурья продолжает ремонт детского сада в Амвросиевке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты из Приамурья продолжают ремонт детского сада в Амвросиевке. Строители регион-шефа уже заменили кровлю и внутреннюю канализацию. Также провели подготовительную работу перед монтажом электропроводки. Об этом сообщает Министерство образования и науки ДНР.

- В детском саду № 4 «Теремок» специалисты уже заменили кровлю и внутреннюю канализацию, провели подготовительную работу перед монтажом электропроводки и керамической плитки, разводкой водо- и теплоснабжения, устройство системы вентиляции, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что скоро специалисты из Приамурья собираются выкладывать керамическую плитку на стены, смонтировать электропроводку, подготовить пространство к выравниванию цементной стяжкой.

Напомним, что специалисты из Московской области заканчивают ремонт школы в Буденновском районе Донецка. Строители заменили в учреждении радиаторы отопления, установили новые окна, систему освещения.

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