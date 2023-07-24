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НовостиОбщество24 июля 2023 16:18

К 1 сентября 2023 года Самарская область закончит ремонт детского сада в Снежном

На объекте задействовано 43 человека, техническая готовность составляет 61%
Владислав ГУЩИН
Самарская область восстанавливает детский сад в Снежном. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Самарская область восстанавливает детский сад в Снежном. Фото: Министерство образования и науки ДНР

К 1 сентября 2023 года Самарская область планирует завершить работы в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении комбинированного типа «Ясли – сад № 6 «Веселые зайчата» города Снежное. Об этом сообщает Министерство образования и науки ДНР.

- Подрядной организацией запланировано осуществить замену мягкой кровли, устройство внутренней ливневой канализации, замену оконных конструкций и балконных блоков, системы отопления, частично электроснабжения, выполнить частичный ремонт фасада (входные группы) и частично чистовую отделку, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что на данный момент на объекте задействовано 43 человека, техническая готовность составляет 61%.

Напомним, что специалисты из Челябинской области продолжает капитальный ремонт здания пенсионного фонда в Волновахе. Сейчас на объекте ведется монтаж скатной кровли и инженерных систем.

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