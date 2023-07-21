Челябинская область восстанавливает здание пенсионного фонда в Волновахе

Общая готовность объекта составляет 25%. Фото: Администрация Волновахского района

Специалисты из Челябинской области продолжает капитальный ремонт здания пенсионного фонда в Волновахе. Сейчас на объекте ведется монтаж скатной кровли и инженерных систем. Об этом сообщает администрация Волновахского района.

- На текущий момент выполнен демонтаж поврежденных конструкций, восстановлена кирпичная кладка, установлены оконные конструкции. Ведется монтаж скатной кровли и инженерных систем. Строители приступили к отделочным работам, - отмечают в администрации города.

По оценкам специалистов, общая готовность пенсионного фонда составляет 25%.

Напомним, что специалисты из Ямала восстанавливают детский сад «Чебурашка» в поселке Новотроицкое Волновахского района. Сейчас строители занимаются благоустройством территории и заканчивают отделку помещений дошкольного учреждения. В здании уже появились новые окна и крыша. Строители также обновили инженерные сети.

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