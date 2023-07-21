С начала июля врачи из Ямала помогли более 400 пациентам из Волновахи

Каждый день докторам приходится работать с утра до ночи. Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

С начала июля ямальские врачи активно помогают своим коллегам из Волновахи. Доктора работают вместе в современном медицинском комплексе, возведенном строителями региона-шефа. За это время удалось принять уже более 400 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

- В новом медучреждении есть станция переливания крови, лаборатории, реанимация, операционные. Рентгенологическое отделение оснащено современным компьютерным томографом, маммографом, флюорографом, ортопантомографом, высокотехнологичным рентгеном. Также округ закупил два автомобиля для обслуживания пациентов на дому. Помощь получили более 400 жителей района, - рассказали в пресс-службе.

Ямальские специалисты трудятся в больнице ежедневно до последнего пациента. Они проводят диагностику, лечение, приступили к диспансеризации населения. Благодаря помощи ЯНАО местным жителям начали выдавать полисы ОМС. Раньше им приходилось платить за медицинские услуги.

Кроме того, в августе в Волноваху приедет еще одна группа специалистов из ЯНАО.

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