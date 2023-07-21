Специалисты из Ямала восстанавливают детский сад в Волновахском районе ДНР

Детский сад «Чебурашка» поселка Новотроицкое. Фото: Администрации Волновахского района

Специалисты из Ямала восстанавливают детский сад «Чебурашка» в поселке Новотроицкое Волновахского района. Сейчас строители занимаются благоустройством территории и заканчивают отделку помещений дошкольного учреждения. Об этом сообщает администрация Волновахского района.

- В детском саду «Чебурашка» поселка Новотроицкое Волновахского района ямальские строители благоустраивают территорию. На завершающем этапе чистовая отделка помещений дошкольного учреждения. В здании уже появились новые окна и крыша. Строители также обновили инженерные сети. Садик рассчитан на малышей от полутора лет, - отмечают в администрации.

Напомним, что с начала июля ямальские врачи активно помогают своим коллегам из Волновахи. Доктора работают вместе в современном медицинском комплексе, возведенном строителями региона-шефа. За это время удалось принять уже более 400 пациентов.

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