К началу июля 2023 года российские шеф-регионы восстановили более 40 соцобъектов в ДНР

Российские шеф-регионы восстановили более 40 соцобъектов в ДНР. Фото: Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике к началу июля 2023 года российские шеф-регионы восстановили более 40 социальных объектов. Ремонт идет в Донецке, Волновахе, Володарском, Старобешевском и других районах. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

- Шеф-регионы РФ торопятся восстановить к началу учебного года максимальное количество соцобъектов. По состоянию на начало июля строители российских регионов восстановили в ДНР 20 школ, 17 детсадов и 4 больницы, - отмечают в ведомстве.

В Минстрое ДНР добавили, что больше всего завершенных соцобъектов насчитывается в Донецке и Волновахе.

Напомним, что строители из Самарской области преобразили до неузнаваемости школу №1 в Снежном. Школа состоит из двух корпусов. В первом ремонтные работы были завершены, а во втором шеф-регион занимается внутренними отделочными работами.

Кроме того, специалисты из Липецкой области ремонтируют школы Володарского района. Регион-шеф планирует завершить работы к новому учебному году.

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