Строители из Самарской области преобразили до неузнаваемости школу в Снежном

Школа в Снежном готова примерно на 65%. Фото: ЕР ДНР

Строители из Самарской области преобразили до неузнаваемости школу №1 в Снежном. Школа состоит из двух корпусов. В первом ремонтные работы были завершены, а во втором шеф-регион занимается внутренними отделочными работами. Об этом сообщает телеграм-канал партии «Единая Россия» в Донецкой Народной Республике.

- В новом учебном году школьники Снежного переступят порог родной школы №1, которая силами региона-шефа Самарской области преобразилась до неузнаваемости. Школа состоит из двух корпусов. Первый уже готов на 100%. Здесь восстановлена кровля, системы отопления, электро- и водоснабжения, водоотведения, заменены пол и окна, произведены отделочные работы и техническое оснащение, - пишет ЕР ДНР.

Там добавили, что во втором корпусе школы специалисты занимаются внутренними отделочными работами и благоустройством территории. В общей сложности объект готов на 65%.

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