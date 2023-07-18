Специалисты из Липецкой области планируют завершить ремонт школ Володарского района ДНР до 1 сентября 2023 года

Липчане готовят школы Володарского района ДНР к новому учебному году. Фото: Минстрой ДНР

Специалисты из Липецкой области ремонтируют школы Володарского района. Регион-шеф планирует завершить работы к новому учебному году. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- Липецкие специалисты уже смонтировали новую крышу и заменили систему отопления в главном корпусе общеобразовательного учреждения в поселке городского типа Володарское. Сейчас идут работу по отделке, - отмечают в ведомстве.

В Минстрое ДНР добавили, что регион-шеф в селе Малоянисоль меняют кровлю, а в населенном пункте Боевое - обновляют систему теплоснабжения. Все работы планируют завершить до 1 сентября 2023 года.

Напомним, что специалисты из Владимирской области восстанавливают школы и детские сады в Докучаевске и Александриновке. В трех из восьми объектах работы завершены. На остальных восстановительные работы продолжаются.

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