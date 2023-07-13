Владимирская область восстанавливает школы и детские сады в Докучаевске и Александриновке ДНР

Шеф-регион восстанавливает школы и детские сады в Докучаевске и Александриновке. Фото: ЕР ДНР

Специалисты из Владимирской области восстанавливают школы и детские сады в Докучаевске и Александриновке. Как проходит строительный процесс посмотрел депутат Народного Совета Дмитрий Огилец. По его словам, в трех из восьми объектах работы завершены. На остальных восстановительные работы продолжаются.

- Считаю, что работы проводятся на отлично. В трех из восьми проверенных мною объектов работы завершены. На остальных – восстановительный процесс кипит. На мой взгляд, обновленная школа №4 Докучаевска станет самой красивой в Донецкой Народной Республике, – говорит депутат Народного Совета.

Он отметил, что сейчас в четвертой школе проходит капитальный ремонт. Специалисты обновляют кровлю, фасад, окна. Здесь устанавливают новую сантехнику и оборудование для пищеблока. В местных детских садах облагораживают территорию.

Дмитрий Огилец добавил, что ясли-сад № 13 в Александриновке избавляются от шрамов, нанесенных обстрелами вооруженных формирований Украины. В дошкольном учреждении проходит ремонт спальных помещений и замена окон после обстрелов.