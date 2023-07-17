Специалисты из Приморского края уложили более 11 тысяч метров труб в Торезе

Регион-шеф отремонтирует детскую школу искусств, дом культуры, стадион и другие объекты в Торезе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты из Приморского края уложили 11,4 тысячи метров труб в Торезе. Также шеф-регион отремонтировал восемь участков водоводов и две скважины-павильона. Подготовили к работе и кабинеты территориальной избирательной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Приморского края.

- На очереди еще 10 объектов. В первую очередь отремонтируют детскую школу искусств, Дом культуры имени Александра Пушкина, стадион «Комсомолец», большой спортивный зал, три участка дороги и МФЦ. – отмечают в ведомстве.

Кроме того, Дальневосточный регион готовит город ко всероссийскому конкурсу по созданию комфортной городской среды в малых городах. Жители решили благоустроить городской парк.

Напомним, что Самарская область до конца 2023 года восстановит около 60 объектов в Снежном. Специалисты планируют отремонтировать многоквартирные дома, многофункциональный центр, дороги и другие объекты.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Артисты из Красноярска провели концерты в больницах Донецка и Докучаевска

Исполнители поддержали жителей ДНР (подробнее)