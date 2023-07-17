Артисты из Красноярска провели концерты в больницах Донецка и Докучаевска. Фото: Пушилин/ТГ

Артисты из Красноярска провели концерты в больницах Донецка и Докучаевска. Своими выступлениями исполнители выразили желание укрепить единство между жителями Донбасса и Красноярского края. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой Народной Республики.

- Больницы Донецка и Докучаевска посетили артисты из города Красноярска с концертной программой, направленной на поддержку жителей ДНР. Своими выступлениями артисты выразили желание укрепить единство между жителями Донбасса и Красноярского края, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что для военнослужащих первого Донецкого армейского корпуса неравнодушные жители и предприятия и организации города Санкт-Петербурга передали для военнослужащих первого Донецкого армейского корпуса гуманитарную помощь. Бойцы получили медикаменты, продукты питания, разгрузочные системы, солнечные батареи и многое другое.

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