Гуманитарная помощь 1 Донецкому армейскому корпусу от Санкт-Петербурга. Фото: Народная милиция ДНР

Для военнослужащих первого Донецкого армейского корпуса жители и предприятия из Санкт-Петербурга предали гумпомощь российским военным. Бойцы получили медикаменты, продукты питания, разгрузочные системы, солнечные батареи и многое другое. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- Неравнодушные жители и предприятия и организации города Санкт-Петербурга передали для военнослужащих 1 Донецкого армейского корпуса гуманитарную помощь, в которую вошла медицина, продукты питания, разгрузочные системы, солнечные батареи и многое другое, что может помочь защитникам Отечества на передовой, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ. Благодаря разведчикам 58 отдельного батальона специального назначения была обнаружена пехота вооруженных формирований Украины, которая пыталась атаковать позиции российских подразделений.

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