Владимирская область отправила гуманитарный груз в Докучаевск

Регион-шеф отправил очередной гуманитарный груз в Докучаевск. Фото: Правительство Владимирской области

Владимирская область отправила очередной гуманитарный груз в Докучаевск. По поручению Губернатора Александра Авдеева в населенный пункт отвезли коммунальную технику и спортивный инвентарь для школ. Об этом сообщает Правительство Владимирской области.

- В городе налаживается мирная жизнь. Помимо техники для ЖКХ, большая партия отправлена для учебных заведений: футбольный инвентарь, гимнастические снаряды, теннисные столы. Перед новым учебным годом будет это будет отличным подарком для ребят, - отметил начальник управления делами администрации Губернатора области Павел Романов.

В сборе гуманитарной помощи также принимали местные органы исполнительной власти Владимирской области. Сам груз был сформирован по заявкам администрации города Докучаевск.

Напомним, что ясли-сад №36 «Орленок» в Енакиево получил гуманитарную помощь от Ломоносовского района Ленинградской области. Сбор проводился в одном из дошкольных учреждений Новоселья, где для малышей регион-шеф передал игрушки и лэпбуки.

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