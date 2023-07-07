Ленинградская область отправила гумпомощь детскому саду в Енакиево

Ясли-сад №36 «Орленок» в Енакиево получил гуманитарную помощь. Фото: Администрация Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Ясли-сад №36 «Орленок» в Енакиево получил гуманитарную помощь от Ломоносовского района Ленинградской области. Сбор проводился в одном из дошкольных учреждений Новоселья, где для малышей регион-шеф передал игрушки и лэпбуки. Об этом сообщает администрация Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

- Воспитатели подготовили лэпбуки в помощь коллегам для организации занятий по таким темам, как «Времена года», «Пожарная безопасность», «Великая Отечественная война», «Домашние животные» и другие. Кроме того, педагоги и родители ребят из детского сада № 14 собрали игрушки для малышей Енакиево, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что при содействии первого Донецкого Армейского Корпуса и фонда «География Сердца», а также межрегиональной общественной организации «Вече» доставили гуманитарную помощь в Иловайскую школу №14. В библиотеку передали литературу и учебные пособия.

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