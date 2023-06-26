Фонд «География Сердца» доставил гуманитарную помощь в Иловайскую школу

В библиотеку Иловайска передали гуманитарный груз. Фото: Народная милиция ДНР

При содействии первого Донецкого Армейского Корпуса и фонда «География Сердца», а также межрегиональной общественной организации «Вече» доставили гуманитарную помощь в Иловайскую школу №14. В библиотеку передали литературу и учебные пособия. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- В Иловайскую школу №14 передали литературу, а также учебные пособия, которые необходимы школе для качественной работы. Также в рамках данной акции общественной организации «от сердца к сердцу» Иловайска были переданы подарки для детей ко дню молодежи, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее фонд «География Сердца» доставил гуманитарную помощь в Иловайскую больницу. Врачам передали медикаменты и медицинское оборудование. Также этот фонд привозил в больницу Харцызска гуманитарный груз. Тогда врачам передали различные медикаменты, перевязочные материалы, эластичные бинты и многое другое.

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