Фонд «География Сердца» доставил гуманитарную помощь в Иловайскую больницу

В больницу передали гуманитарный груз. Фото: Народная милиция ДНР

При содействии первого Донецкого Армейского Корпуса и фонда «География Сердца», а также межрегиональной общественной организации «Вече» доставили гуманитарную помощь в Иловайскую больницу. Врачам передали медикаменты и медицинское оборудование для качественного лечения граждан. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- Врачам было передано: различное медицинское оборудование, а также медикаменты. Это оборудование поможет нашим врачам в более качественном лечении наших граждан, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее Фонд «География Сердца» передал в больницу Харцызска гуманитарный груз. Тогда врачам также передали различные медикаменты, перевязочные материалы, эластичные бинты и многое другое. Также в Горловскую больницу №2 активистки «Женского движения Единой России» доставили современный аппарат УЗИ. Медоборудование помогли приобрести неравнодушные жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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