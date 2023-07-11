Волонтеры доставили гуманитарный груз жителям Артемовска, временно проживающие в городе Новый Свет

Волонтеры доставили гуманитарный груз жителям Артемовска. Фото: НМ ДНР

Волонтеры доставили гуманитарный груз жителям Артемовска, которые на данный момент проживают в пункте временного размещения в городе Новый Свет. Активисты передали одежду, обувь, продукты питания, бытовую химию и прочие вещи. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой Народной Республики.

- Андрей Дружинин, уроженец Артемовска, совместно с представителями партии "Новые Люди" при поддержке Первого Донецкого армейского корпуса доставил гуманитарный груз для жителей Артемовска, которые на данный момент проживают в ПВР в городе Новый Свет. В груз вошли одежда, обувь, продукты питания, бытовая химия и прочие вещи, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что при содействии первого Донецкого Армейского Корпуса и фонда «География Сердца», а также межрегиональной общественной организации «Вече» доставили гуманитарную помощь в Иловайскую больницу. Врачам передали медикаменты и медицинское оборудование для качественного лечения граждан.

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