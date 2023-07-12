Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в ДНР

Российские войска уничтожили пехоту ВСУ при корректировке с помощью БПЛА Фото: Александр КОЦ

Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ. Благодаря разведчикам 58 отдельного батальона специального назначения была обнаружена пехота вооруженных формирований Украины, которая пыталась атаковать позиции российских подразделений. Об этом сообщает Народная милиция ДНР, опубликовав видео в телеграм-канале.

- Пытаясь скрытно выдвинуться для атаки наших позиций, боевики ВСУ были своевременно выявлены разведчиками 58 отдельного батальона специального назначения (ранее 3 обСпН НМ ДНР). Националисты были уничтожили огнем минометов подразделения при корректировке с помощью БЛА, - отмечают в ведомстве.

В НМ ДНР добавили, что российский беспилотный летательный аппарат после неудачной атаки зафиксировал множество тел уничтоженных украинских боевиков.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике российский дрон-камикадзе уничтожил танк вооруженных формирований Украины. Бронетехника украинских боевиков выдвинулась на огневой рубеж, но с помощью БПЛА была ликвидирована.

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