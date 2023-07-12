Российская авиация сбила вертолет Ми-24 в ДНР

Российская авиация сбила вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Черевковка ДНР Фото: Влад Комяков

Воздушно-космические силы Российской Федерации за прошлые сутки сбили украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Черевковка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны России.

- Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре крылатые ракеты «Storm Shadow», - отмечают в ведомстве.

В Минобороны добавили, что за сутки украинская сторона потерла 15 беспилотных аппаратов.

Напомним, что на Донецком направлении мужественными и грамотными действиями подразделений «Южной» группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии за сутки успешно отражены 30 атак противника.

Кроме того, на Авдеевском направлении, с помощью дрона-камикадзе 1 Славянская бригада 1 Донецкого армейского корпуса смогла уничтожить танк вооруженных формирований Украины.

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