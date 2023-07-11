ВС РФ с помощью дрона-камикадзе уничтожили танк ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Авдеевском направлении, с помощью дрона-камикадзе 1 Славянская бригада 1 Донецкого армейского корпуса смогла уничтожить танк вооруженных формирований Украины. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- 1 Славянская бригада 1 Донецкого армейского корпуса (ранее 1 бригада НМ ДНР) охотится за танками украинских националистов с помощью боевых дронов-камикадзе, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что российские разведчики из 58 отдельного батальона специального назначения первого Донецкого армейского корпуса метким выстрелом ПТУР уничтожили танк ВСУ на Артемовском направлении. Вражеская техника была загружена полным боекомплектом, в результате чего взлетела на воздух.

Кроме того, российский минометный расчет уничтожил позиции вооруженных формирований Украины на Дзержинском направлении. Доблестные Горловские гвардейцы 132 бригады не оставляют украинским боевикам ни малейшего шанса.

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