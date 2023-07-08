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НовостиПолитика8 июля 2023 18:16

Российские разведчики метким выстрелом ПТУР уничтожили танк ВСУ на Артемовском направлении

Вражеская техника была загружена полным боекомплектом
Владислав ГУЩИН
Российские разведчики метким выстрелом ПТУР уничтожили танк ВСУ

Российские разведчики метким выстрелом ПТУР уничтожили танк ВСУ

Фото: Александр КОЦ

Российские разведчики из 58 отдельного батальона специального назначения первого Донецкого армейского корпуса метким выстрелом ПТУР уничтожили танк ВСУ на Артемовском направлении. Вражеская техника была загружена полным боекомплектом, в результате чего взлетела на воздух. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- Противник выдвинул колонну бронетехники для атаки наших позиций на Артемовском направлении. Однако головной танк с загруженным полным боекомплектом был поражен метким выстрелом расчета ПТРК 58 отдельного батальона специального назначения 1 Донецкого армейского корпуса (ранее 3 обСпН НМ ДНР), - отмечают в ведомстве.

В НМ ДНР добавили, что взрыв вражеской техники не только полностью уничтожил танк, но и поразил соседние машины украинских боевиков, сорвав их атаку.

Напомним, что российские войска уничтожили склад хранения ракет РЗСО «HIMARS» в оккупированной ВСУ Михайловке. Также в районе Авдеевки был уничтожен склад боеприпасов украинской бригады.

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