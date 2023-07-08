Российские разведчики метким выстрелом ПТУР уничтожили танк ВСУ на Артемовском направлении

Российские разведчики метким выстрелом ПТУР уничтожили танк ВСУ Фото: Александр КОЦ

Российские разведчики из 58 отдельного батальона специального назначения первого Донецкого армейского корпуса метким выстрелом ПТУР уничтожили танк ВСУ на Артемовском направлении. Вражеская техника была загружена полным боекомплектом, в результате чего взлетела на воздух. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- Противник выдвинул колонну бронетехники для атаки наших позиций на Артемовском направлении. Однако головной танк с загруженным полным боекомплектом был поражен метким выстрелом расчета ПТРК 58 отдельного батальона специального назначения 1 Донецкого армейского корпуса (ранее 3 обСпН НМ ДНР), - отмечают в ведомстве.

В НМ ДНР добавили, что взрыв вражеской техники не только полностью уничтожил танк, но и поразил соседние машины украинских боевиков, сорвав их атаку.

Напомним, что российские войска уничтожили склад хранения ракет РЗСО «HIMARS» в оккупированной ВСУ Михайловке. Также в районе Авдеевки был уничтожен склад боеприпасов украинской бригады.

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