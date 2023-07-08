Минобороны РФ: Средствами противовоздушной обороны в ДНР сбит украинский самолет Су-27

В ДНР сбит украинский самолет Су-27 Фото: Александр КОЦ

Средствами противовоздушной обороны над Донецкой Народной Республикой в районе населенного пункта Новогригоровка был сбит украинский самолет Су-27. Об этом в субботу 8 июля сообщило Минобороны России.

- Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что за сутки было перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что над Донецкой Народной Республикой российская противовоздушная оборона сбила два украинских самолета Су-25 в районах населенных пунктов Новоандреевка и Георгиевка.

Кроме того, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» под командованием «Гаруса» уничтожил 20 беспилотных летательных аппаратов украинских боевиков в Донецке.

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