Минобороны РФ: Средствами противовоздушной обороны в ДНР сбит украинский самолет Су-27

В ДНР сбит украинский самолет Су-27
Фото: Александр КОЦ
Средствами противовоздушной обороны над Донецкой Народной Республикой в районе населенного пункта Новогригоровка был сбит украинский самолет Су-27. Об этом в субботу 8 июля сообщило Минобороны России.
- Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, - рассказали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что за сутки было перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».
Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что над Донецкой Народной Республикой российская противовоздушная оборона сбила два украинских самолета Су-25 в районах населенных пунктов Новоандреевка и Георгиевка.
Кроме того, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» под командованием «Гаруса» уничтожил 20 беспилотных летательных аппаратов украинских боевиков в Донецке.
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