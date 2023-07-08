Расчет российского ПВО уничтожил 20 БПЛА ВСУ в Донецке

ВС РФ надежно защищают столицу ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Противовоздушная оборона первого Армейского корпуса находится на страже столицы Донецкой Народной Республики. Зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» под командованием «Гаруса» уничтожил 20 беспилотных летательных аппаратов украинских боевиков в Донецке. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- На страже столицы Донецкой Народной Республики стоят расчеты ПВО, которые эффективно справляются с уничтожением воздушных целей противника. На счету ЗРК «Стрела-10» под командованием «Гаруса» - более 20 уничтоженных БПЛА противника, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что над Донецкой Народной Республикой российская противовоздушная оборона сбила два украинских самолета Су-25 в районах населенных пунктов Новоандреевка и Георгиевка.

Кроме того, российские танкисты первого Донецкого армейского корпуса уничтожают опорные пункты украинских боевиков в Донецкой Народной Республике. Аэроразведка позволяет оперативно определить дислокацию противника и нанести ему огневое поражение.

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