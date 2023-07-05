Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Российские танкисты первого Донецкого армейского корпуса уничтожают опорные пункты украинских боевиков в Донецкой Народной Республике. Аэроразведка позволяет оперативно определить дислокацию противника и нанести ему огневое поражение. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- Слаженная работа танкистов 10 отдельного танкового батальона и подразделений аэроразведки позволяет оперативно определять дислокацию противника, чтобы наносить ему огневое поражение, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что российские разведчики сорвали ротацию украинских боевиков на Марьинском направлении. Благодаря своевременному удару артиллерии противник был уничтожен.

Кроме того, российские войска за прошлые сутки сбили в Донецкой Народной Республике два украинских самолета Су-25 и вертолет Ми-8. Также российская артиллерия уничтожила автомобиль с боекомплектом ВСУ на Авдеевском направлении. Благодаря аэроразведке и артиллерийским подразделениям грузовик противника взлетел на воздух.

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