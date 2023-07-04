Российские разведчики сорвали ротацию ВСУ на Марьинском направлении

Разведчики ВС РФ срывают ротацию ВСУ Фото: Александр КОЦ

Российские разведчики сорвали ротацию украинских боевиков на Марьинском направлении. Благодаря своевременному удару артиллерии противник был уничтожен. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Народная милиция ДНР.

- На Марьинском направлении разведгруппой ВС РФ была обнаружена попытка ротации пехоты противника на позиции. Своевременным ударом артиллерии, ротация была сорвана, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что за прошедшие сутки на Донецком направлении российские войска отразили девять атак украинкой армии. Потери противника составили до 260 человек личного состава, один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, на Авдеевском направлении благодаря слаженной работе аэроразведки и артиллерийских подразделений удалось уничтожить грузовик с боекомплектом украинских боевиков.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские войска поразили пункт управления механизированной бригады ВСУ в ДНР

В течение суток нанесли поражение 82 артиллерийским подразделениям противника (подробнее)