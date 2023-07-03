Российская артиллерия уничтожила автомобиль с боекомплектом ВСУ на Авдеевском направлении

ВС РФ уничтожила автомобиль с боекомплектом ВСУ Фото: Александр КОЦ

На Авдеевском направлении благодаря слаженной работе аэроразведки и артиллерийских подразделений удалось уничтожить грузовик с боекомплектом украинских боевиков. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- Украинские боевики, под покровом ночи, пытались скрытно переместить боеприпасы, однако, благодаря слаженной работе аэроразведки и артиллерийских подразделений 1454 полка ВС РФ эти попытки были пресечены, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что за прошедшие сутки на Донецком направлении российские войска отразили девять атак украинкой армии. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем было уничтожено до 260 человек личного состава, один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, в районе населенного пункта Дылеевка ДНР поражен пункт управления 28-й механизированной бригады ВСУ.

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