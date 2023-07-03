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НовостиПолитика3 июля 2023 12:32

За сутки российские войска на Донецком направлении отразили девять атак ВСУ

Украинская сторона потеряла до 260 человек личного состава
Владислав ГУЩИН
ВС РФ за сутки на Донецком направлении отразили девять атак ВСУ

ВС РФ за сутки на Донецком направлении отразили девять атак ВСУ

Фото: Александр КОЦ

За прошедшие сутки на Донецком направлении российские войска отразили девять атак украинкой армии. Потери украинской стороны составили до 260 человек личного состава. Об этом в понедельник 3 июля сообщило Минобороны России.

- На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Водяное, Первомайское и Клещиевка ДНР, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожен один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Напомним, что в ДНР российские войска из легендарного батальона «Спарта» метким огнем из артиллерии поразили укрытие, где располагалась три единицы БМП-1 и миномет вооруженных формирований Украины.

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