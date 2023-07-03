ВС РФ за сутки на Донецком направлении отразили девять атак ВСУ Фото: Александр КОЦ

За прошедшие сутки на Донецком направлении российские войска отразили девять атак украинкой армии. Потери украинской стороны составили до 260 человек личного состава. Об этом в понедельник 3 июля сообщило Минобороны России.

- На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Водяное, Первомайское и Клещиевка ДНР, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожен один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Напомним, что в ДНР российские войска из легендарного батальона «Спарта» метким огнем из артиллерии поразили укрытие, где располагалась три единицы БМП-1 и миномет вооруженных формирований Украины.

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