ВС РФ уничтожили скопление техники и миномет ВСУ в ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ДНР российские войска из легендарного батальона «Спарта» метким огнем из артиллерии поразили укрытие, где располагалась три единицы БМП-1 и миномет вооруженных формирований Украины. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- Метким огнем бойцы легендарного батальона «Спарта» поразили укрытие, в котором скопилась техника противника, а также позицию 120-мм миномета ВСУ, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что 27 июня при высокоточном ударе по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ расположенном в Краматорске были уничтожены два генерала, до 50 офицеров украинкой армии, а также до 20 иностранных наемников и военных советников.

Кроме того, российские войска с помощью дронов-камикадзе продолжают уничтожать снабжения ВСУ в ДНР. Операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили транспорт противника и точным ударом ликвидировали машину украинских боевиков.

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