ВС РФ уничтожили двух генералов ВСУ при ударе по Краматорску 27 июня Фото: Александр КОЦ

При высокоточном ударе по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ расположенном в Краматорске были уничтожены два генерала, до 50 офицеров украинкой армии, а также до 20 иностранных наемников и военных советников. Об этом в четверг 29 июня сообщило Минобороны России.

- По уточненной информации, в результате высокоточного удара 27 июня в городе Краматорск ДНР по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50-ти офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20-ти иностранных наемников и военных советников, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что 28 июня в Минобороны РФ сообщили о поражении пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

Кроме того, за сутки российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении. Украинская сторона потеряла более 240 человек личного состава, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

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