Российские военные поразили пункт временной дислокации командного состава бригады ВСУ в ДНР

ВС РФ поразили пункт временной дислокации командного состава бригады ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

Ударами оперативно-тактической и армейской авиацией в городе Краматорск Донецкой Народной Республики был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Об этом в среду 28 июня сообщило Минобороны России.

- В городе Краматорск ДНР поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, в районах населенных пунктов Предтечено и Веселое ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. Также ракетными ударами был уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта.

Напомним, что российские экипажи разведывательно-ударных вертолетов нанесли удары по колонне бронетехники украинской армии на Южно-Донецком направлении.

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