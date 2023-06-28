За сутки российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшие сутки отразили пять атак украинской армии на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

- На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями «Южной» группировки войск успешно отражено пять атак противника в районах населенных пунктов Артемовск, Первомайское, Петровское и Веселое ДНР, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено свыше 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Напомним, что российские экипажи разведывательно-ударных вертолетов нанесли удары по колонне бронетехники украинской армии на Южно-Донецком направлении.

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