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НовостиПолитика28 июня 2023 11:36

За сутки российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Украинская сторона потеряла более 240 человек личного состава
Владислав ГУЩИН
ВС РФ за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшие сутки отразили пять атак украинской армии на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

- На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями «Южной» группировки войск успешно отражено пять атак противника в районах населенных пунктов Артемовск, Первомайское, Петровское и Веселое ДНР, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено свыше 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Напомним, что российские экипажи разведывательно-ударных вертолетов нанесли удары по колонне бронетехники украинской армии на Южно-Донецком направлении.

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