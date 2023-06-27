За сутки российские войска отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за сутки отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшие сутки отразили семь атак украинской армии на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

- На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено семь атак противника, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 325 человек личного состава. Также противник потерял один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска уничтожили узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ на Авдеевском направлении. Также рядом с населенным пунктом Авдеевка был уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

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