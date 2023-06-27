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НовостиПолитика27 июня 2023 10:47

За сутки российские войска отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении

Украинская сторона потеряла более 325 человек личного состава
Владислав ГУЩИН
ВС РФ за сутки отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за сутки отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшие сутки отразили семь атак украинской армии на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

- На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено семь атак противника, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 325 человек личного состава. Также противник потерял один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска уничтожили узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ на Авдеевском направлении. Также рядом с населенным пунктом Авдеевка был уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

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