За сутки российские войска отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за сутки отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении
Фото: Александр КОЦ
Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшие сутки отразили семь атак украинской армии на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.
- На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено семь атак противника, - рассказали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 325 человек личного состава. Также противник потерял один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.
Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска уничтожили узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ на Авдеевском направлении. Также рядом с населенным пунктом Авдеевка был уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские военные уничтожили узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в ДНР
За сутки российскими военными было поражено 83 украинских артиллерийских подразделения (подробнее)