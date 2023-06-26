Российские военные уничтожили узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в ДНР

ВС Р уничтожили узел связи ВСУ в ДНР Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Российские военные уничтожили узел связи 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник 26 июня сообщило Минобороны РФ.

- В районе населенного пункта Ивановка ДНР уничтожен узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, - рассказали в ведомстве.

В ведомстве добавили, что за сутки российскими военными было поражено 83 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах.

Напомним, что с помощью беспилотников, техники и артиллерии российские военнослужащие девятой бригады первого Донецкого армейского корпуса удерживают тактическую инициативу на Авдеевском направлении.

Кроме того, российская тяжелая артиллерия громит ВСУ на Авдеевском направлении. Для самоходной артустановки 2С7 «Малка» достаточно одного выстрела для полного уничтожения опорного или командного пункта противника.

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