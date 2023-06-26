Российские военнослужащие удерживают тактическую инициативу на Авдеевском направлении

ВС РФ удерживают тактическую инициативу на Авдеевском направлении Фото: Александр КОЦ

С помощью беспилотников, техники и артиллерии российские военнослужащие девятой бригады первого Донецкого армейского корпуса удерживают тактическую инициативу на Авдеевском направлении. Бойцы не позволяют противнику перехватить тактическую инициативу в районе населенного пункта Первомайское. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- Штурмовые отряды 9 бригады 1 Донецкого армейского корпуса (ранее 9 полк НМ ДНР) при поддержке беспилотной разведки, боевых машин пехоты и артиллерии, регулярно проводят штурмовые действия в районе населенного пункта Первомайское, не давая противнику возможности перехватить тактическую инициативу, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что российская тяжелая артиллерия громит вооруженные формирования Украины на Авдеевском направлении. Для самоходной артустановки 2С7 «Малка» достаточно одного выстрела для полного уничтожения опорного или командного пункта противника.

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